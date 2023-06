"Beast from the East" ist tot: Trauer um Ex-Nationalspieler (†32)

Er lief 20 Mal für die litauische Nationalmannschaft auf, nun ist er mit nur 32 Jahren gestorben: Karolis Chvedukas (r.). (Archivbild) © DPA

Das wurde am Montag bekannt, als der litauische Fußballverband die traurige Nachricht auf seiner Homepage teilte. Auch sein aktueller Verein Marijampole City bestätigte die Meldung auf Instagram.

Der Mittelfeldspieler hatte sich dem litauischen Klub erst im März angeschlossen, nachdem er zuvor rund ein Jahr vereinslos gewesen war. Nun verlässt er den Verein nach nur einem Spiel wieder - auf die denkbar tragischste Weise.

Über die Hintergründe seines Todes ist bisher nichts Genaues bekannt, Medienberichten zufolge hat die litauische Polizei aber Ermittlungen aufgenommen.

Chvedukas lief zwischen 2013 und 2019 20 Mal für die litauische Nationalmannschaft auf, wurde zudem mit dem FK Suduva Marijampole 2017 litauischer Meister und gewann 2018 mit dem irischen Klub Dundalk FC den irischen Pokal.

Die Iren, bei denen er liebevoll "Beast from the East" (Deutsch: Biest aus dem Osten) genannt wurde, verfassten auf ihrer Homepage einen traurigen Nachruf für den Litauer. Der ehemalige Spieler und heutige Trainer des Dundalk FC, Stephen O'Donnell (37), sagte: "Karolis war eine große Persönlichkeit in unserem Ort. Er war ruhig, aber er hatte Charakter."