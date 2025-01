Behörden nehmen Ex-Real-Star eine Tonne Meeresfrüchte weg

Póvoa de Varzim (Portugal) - Kein guter Fang! Jahrelang stand Fábio Coentrão (36) bei Real Madrid auf der ganz großen Fußballbühne, doch nach seinem sportlichen Karriereende wollte er mit einer neuen Aufgabe eigentlich in ruhigere Gewässer steuern. So wirklich scheint sich der ehemalige Linksverteidiger in seinem jetzigen Job aber noch nicht zurechtzufinden.