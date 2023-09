Bellingham fällt nur durch Brutalo-Foul auf - Unschlagbar sind die Königlichen nicht

Madrid (Spanien) - Nach fünf makellosen Spielen ohne Punktverlust und dem 1:0 - Champions-League -Sieg über Union Berlin ist es passiert: Real Madrid hat am Sonntagabend seine erste Saisonniederlage erleiden müssen. Supertalent Jude Bellingham (20) brennen die Sicherungen durch.

David Alaba sah dabei mindestens zweimal schlecht aus, als ihm Morata (beim ersten und dritten Tor) entwischte. Der Verteidiger zog anschließend in den sozialen Netzwerken den Zorn der wütenden Real-Anhänger auf sich.

Kunstschütze Toni Kroos sorgte zwar in Minute 35 für den Anschluss, doch kurz nach der Pause waren die Messen praktisch gelesen - Àlvaro Morato (30) erzielte das 3:1 aus Sicht von Atlético. Das Kuriose dabei: Es war der dritte Treffer nach demselben Muster - Flanke von links, Kopfball, Tor.

Schon nach 19 Minuten lag das Team von Carlo Ancelotti (64) mit den in Deutschland wohlbekannten Antonio Rüdiger (30), David Alaba (31), Toni Kroos (33) und Jude Bellingham in der Startelf mit 0:2 zurück. Fast 70.000 Anhänger von Atlético feierten da schon im ausverkauften Civitas Metropolitano.

Das war in vielerlei Belangen ein unwürdiger Abend für das königliche Selbstverständnis von Real Madrid!

Reals Jude Bellingham (v.r.) bekam in mehreren harten Zweikämpfen auf die Socken. © THOMAS COEX / AFP

Und offensiv? Blieb der bisherige Leistungsträger Bellingham (sechs Tore in sieben Pflichtspielen) ohne nennenswerte Aktion - am Mittwoch noch Siegtorschütze gegen Union. Vielleicht lag es auch daran, dass der Ex-Dortmunder im Sturm aufgeboten wurde.

Doch die Antwort des Engländers auf seine Nichtleistung war verheerend - in der 95. Minute holte Bellingham auf Höhe der Mittellinie die Sense raus! Eine Chance auf den Ball hatte er nicht, eine pure Frustreaktion.

Während also das Stadion voller Indios - so werden die Fans von Atlético Madrid genannt - Rot forderte, hatte der Schiedsrichter wohl Mitleid mit den Verlierern und zeigte dem Youngster lediglich Gelb.

Verantwortung für die Niederlage übernahm dann Real-Trainer Ancelotti: "Kann sein, dass ich es hätte besser machen können. Wenn das Team nicht macht, was es soll, dann bin ich dafür verantwortlich. Aber das ist kein Problem, ich habe ein dickes Fell. Verantwortung zu übernehmen ist aber das Mindeste."

Eine Chance, seine Anhänger wieder positiv zu stimmen, hat Real am Mittwoch, wenn LaLiga in eine Englische Woche geht. Ins Santiago Bernabéu kommt dann UD Las Palmas.