03.09.2023 08:25 Er fehlt dem BVB in der Krise: Bellingham trifft bei Real in jedem Spiel

Ex-BVB-Profi Jude Bellingham trifft bei seinem neuen Klub Real Madrid in jedem Spiel in La Liga. Dortmund blamiert sich wieder am dritten Spieltag.

Von Alexander Angierski

Dortmund/Madrid (Spanien) - Der BVB steckt nach drei Spieltagen in einer kleinen Mini-Krise. Die verspielte 2:0-Führung im eigenen Stadion gegen Heidenheim am Freitagabend offenbarte große Probleme. Ex-BVB-Star Jude Bellingham (20) trifft derweil bei Real Madrid nach Belieben. Marcel Sabitzer (29) als Symbolbild für die Dortmunder: Es ist zum Haare raufen. © UWE KRAFT / AFP Auch Last-Minute-Transfer Niclas Füllkrug (30), der kurz vor Ende der Transferperiode von Werder Bremen abgeworben wurde, konnte die Blamage nicht verhindern. Im Gegenteil: Kurz nach seiner Einwechslung in der 78. Minute fiel das 2:2 für Heidenheim. Nach nur einem Sieg aus drei Spielen und dem äußerst enttäuschenden 2:2 gegen den Aufsteiger aus Heidenheim wird die Truppe von einigen schon nicht mehr zu der Top-Vier der Liga gezählt. Borussia Dortmund Blamage gegen Heidenheim: BVB schenkt im eigenen Stadion komfortable Führung her Haben die Dortmunder ihre Bellingham-Millionen falsch investiert? Denn so wie Bellingham trifft derzeit niemand beim BVB. Der Engländer, für den die Borussen im Transfersommer über 100 Millionen Euro von Real Madrid kassierten, traf in allen vier Ligaspielen der Königlichen mindestens einmal. Vor einem Jahr sorgte Werder Bremen im Signal Iduna Park für die BVB-Blamage Jude Bellingham (20) ist die Torgarantie für Real Madrid. © THOMAS COEX / AFP So auch am Samstag, als der englische Nationalspieler den spanischen Rekordmeister in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg gegen den FC Getafe schoss. Damit steht Real Madrid nach vier Spieltagen an der Tabellenspitze und ist der einzige Verein in La Liga, der noch keinen Punkt abgegeben hat. Gerade ein Spieler wie Jude scheint den Dortmundern zu fehlen. Oder liegt die Misere nur am verflixten dritten Spieltag? Wer von euch kann sich erinnern, was vor einem Jahr war? Borussia Dortmund Paukenschlag im Wechsel-Endspurt? Barça-Riesentalent flirtet mit dem BVB! Genau. Dortmund führte am dritten Spieltag der vergangenen Saison im eigenen Stadion mit 2:0 gegen Füllkrugs Ex-Klub Werder Bremen. Damals auf dem Platz im gelben Trikot: Jude Bellingham. In der 89. Minute verkürzte Lee Buchanan (22) zunächst für die Bremer. In der 90+3. Minute fiel allerdings der Ausgleich durch Niklas Schmidt (25). Doch damit nicht genug: In der 90+5. Minute schenkte Oliver Burke (26) den Borussen noch ein Tor ein und sorgte für die erste Saisonniederlage der Dortmunder. Am Ende der Saison wären sie jedoch fast Meister geworden. In dieser Saison hat der BVB dagegen noch nicht verloren. Eigentlich ein gutes Omen?

