"Eh nicht besser": Brasilien-Präsident pfeift auf Ausland-Profis!

Brasiliens Präsident Lula (78) löste am 1. Januar 2023 seinen umstrittenen Vorgänger Jair Bolsonaro (69) ab. © Eraldo Peres/AP/dpa

Staatsoberhaupt Luiz Inácio Lula da Silva (78) - oder kurz Lula - ist leidenschaftlicher Anhänger der Corinthians aus São Paulo und wie so viele Fußballfans nicht davor gefeit, regelmäßig zum Hobby-Trainer der eigenen Nationalauswahl zu mutieren.

Dem tatsächlichen Amtsinhaber Dorival Júnior (62) gab er nun im Interview mit dem Radiosender "O Povo/CBN" einen ziemlich tollkühnen Rat.

"Ich plädiere schon seit einiger Zeit dafür, dass die Nationalmannschaft nur aus Spielern besteht, die auch im Land spielen", so der 78-Jährige.

Seine Begründung dürfte einige Augenbrauen hochschnellen lassen: "Die Spieler im Ausland sind eh nicht unbedingt besser", behauptete der Präsident.

Eine durchaus mutige These, denn die großen Namen der aktuellen Mannschaft spielen allesamt in Europa. Angefangen von Ederson (31, Man City) im Tor, über Gabriel (26, Arsenal) und Marquinhos (30, PSG) in der Abwehr bis hin zur Zauber-Offensive um Vinícius Júnior (24), Rodrygo (23) und Endrick (18) von Real Madrid.

Dazu kommt natürlich auch der derzeit verletzte Superstar Neymar (32), der bei Al-Hilal in Saudi-Arabien kickt.