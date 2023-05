Chaos-Tage bei PSG: Messi zurück, kommt trotzdem "The Special One"?

Nachdem PSG trotz mehreren Millioneninvestitionen in Weltstars wie Neymar (31) oder Kylian Mbappé (24) das große Ziel des Champions-League-Titels verpasst hat, sind sie in dieser Saison sogar frühzeitig im französischen Pokal ausgeschieden.

José Mourinho (60) hat bei der Roma einen Vertrag bis 2024. (Archivbild) © Antonio Calanni/AP/dpa

"Leo Messi ist an diesem Montagmorgen wieder im Training", heißt es knapp auf dem Twitter-Kanal von PSG.

Trotzdem könnte die Planlosigkeit des PSG-Coachs ein Indiz sein, dass die Klub-Bosse mit einem neuen Trainer planen.

Wie der Kicker unter Berufung auf den französischen Sender "RMC Sport" berichtet, sind die Pariser an José Mourinho (60) dran.

Der AS-Rom-Coach Mourinho verneint einen "direkten" Kontakt mit den Franzosen. Die Verhandlungen laufen aber laut RMC zwischen dem Pariser Sportdirektor Luis Campos (58) und José Mourinhos Berater Jorge Mendes (57).

Der zweifache Champions-League-Gewinner Mourinho steht mit seiner Roma vier Spieltage vor Ende der Saison auf Platz sieben in der Serie A.

Damit würde der Erfolgscoach nächste Saison nicht auf der europäischen Bühne zu sehen sein, sollte er im kommenden Halbfinale der Europa League gegen Bayer Leverkusen ausscheiden.

Der noch mögliche Gewinn der Europa League wäre für Mourinho und die Roma die Qualifikation für die Champions League.

PSG wäre nach Benfica Lissabon, FC Porto, FC Chelsea, Inter Mailand, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Rom und sogar FC Barcelona als Co-Trainer eine weitere Top-Adresse in der Vita des - so seine Selbstbezeichnung - "Special One".