Dankbares Wasser? Ex-Liverpool-Star verstört Fans mit wilder Theorie!

"Das eine Wort, bei dem das Wasser am schönsten reagiert und die schönsten Kristalle hervorbringt, ist Dankbarkeit gegenüber dem Wasser", beteuerte der ehemalige Liverpool-Star.

"Wissenschaftler haben einen Test gemacht, bei dem sie positiv zu einem Glas Wasser gesprochen und es eingefroren haben", so der elffache Nationalspieler der "Three Lions".

So gab der 41-jährige Engländer während der YouTube-Show " Psych Club " seine äußerst eigenwillige Theorie über Wasser zu Protokoll.

In den Kommentaren zeigten sich mehrere Anhänger sogar besorgt ob der befremdlichen Anschauungen des früheren Torjägers.

Lambert sorgte derweil gleich zweimal innerhalb kürzester Zeit für Wirbel, denn wenig später änderte er sein Profilfoto auf Twitter in ein Bild mit dem Statement: "Ich widerrufe meine Zustimmung, von einem korrupten, kompromittierten, kriegerischen, kriminellen Parlament oder einer Regierung regiert zu werden. Ich werde mich nicht fügen."

Allerdings stehen dessen Erkenntnisse in großem Widerspruch zur heutigen Wasserchemie und -physik, da insbesondere seine Forschungsmethoden als unseriös galten und nicht reproduziert werden konnten, wie unter anderem die Süddeutsche Zeitung berichtete.

Der Ausschnitt aus dem Interview ging anschließend in den sozialen Netzwerken viral und löste bei vielen Fans des langjährigen Kult-Kickers zumindest Stirnrunzeln aus.

Von 2009 bis 2014 spielte Rickie Lambert (41) für den FC Southampton. Er ist immer noch der zweiterfolgreichste Torschütze der Vereinsgeschichte. (Archivfoto) © OLLY GREENWOOD / AFP

Der bullige Mittelstürmer schoss den FC Southampton zwischen 2009 und 2012 fast im Alleingang von der drittklassigen League One in die Premier League und erzielte in insgesamt 235 Pflichtspieleinsätzen satte 117 Treffer für die "Saints".

Daraufhin lockte ihn der FC Liverpool an die Merseyside, doch in 36 Partien für die "Reds" konnte er nur noch drei Tore beisteuern. Noch vor der Ankunft von Jürgen Klopp (56) im Herbst 2015 zog der Rechtsfuß weiter zu West Bromwich Albion.

Zuletzt war Lambert in Wales bei Cardiff City am Ball, ehe er 2017 seine aktive Karriere beendete.