Das passiert selbst dem Superstar: Erling Haaland mit Fehlschuss des Jahrhunderts!

Auf jeden Fall wäre es der Ausgleich kurz vor der Pause gewesen, so gingen die Citizens mit einem 0:1-Rückstand und dem Erling-Haaland-Gedächtnis-Fail in die Kabinen.

Das Gehäuse war verwaist, United-Keeper André Onana (27) nach einer halbhohen Flanken von rechts faktisch überspielt. Doch Haaland traf die falsche Entscheidung: Statt den Kopf in leicht geduckter Position zu nehmen, verwerte die Kugel per Sprung aus der Luft mit links. Die Konsequenz: Der scharfe Ball sauste über das Tor!

Was war denn das? Als Erling Haaland in der 45. Minute frei vor dem leeren Tor von Manchester United zum Abschluss kam, hatten schon einige Fans die Arme hochgerissen.

Doch im zweiten Durchgang schüttelte sich der amtierende englische Meister, ging durch einen Doppelschlag von Phil Foden (23) in Front. In der Nachspielzeit machte Unglücksrabe Haaland mit dem 3:1-Treffer zum Endstand in seiner typischen Manier den Fauxpas vergessen.

Toptrainer Pep Guardiola (53) erklärte: "Die großartigen Spieler, die ich kennengelernt habe, haben diese Fähigkeit, augenblicklich zu vergessen."

Nicht nur dieser Umstand zeigte, wie eng Freud und Leid eines Stürmers beieinander liegen können: Vor wenigen Tagen hatte der frühere Dortmunder Haaland im FA Cup gegen Luton Town noch einen Fünferpack geschnürt.