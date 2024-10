Das war's! Barça-Legende verabschiedet sich nach 22 Jahren

Eine Legende des Fußballs verabschiedet sich! Andrés Iniesta beendet mit 40 Jahren seine Karriere. © Pau BARRENA / AFP

Der 1,71 Meter kleine Genius hängt endgültig die Fußballschuhe an den Nagel und beendet nach 22 Jahren seine Karriere. Das berichten übereinstimmend spanische Medien.

Mögliche Spekulationen über ein Ende seiner Laufbahn als Profi hatte der 40-Jährige bereits am heutigen Dienstagmorgen auf Social Media befeuert, war der Superstar in einem selbst veröffentlichten Instagram-Video als Wandbild abgebildet.

Darauf klar zu erkennen: Die Nummer 8 auf dem Trikot, das der Ausnahmekönner dabei trägt, ist zu einem Unendlichkeitssymbol gedreht - die mit einem Pinsel und in schwarzer Farbe aufgetragenen Worte "To my future" (zu Deutsch: Über meine Zukunft), in Kombination mit dem Datum 8. Oktober 2024, lassen dabei wohl kaum einen Zweifel an dem bevorstehenden Karriereende.

Eine Entscheidung, die sich bereits angebahnt hatte. Sein Vertrag beim Emirates Club in den Vereinigten Arabischen Emiraten war am 1. Juli ausgefallen, einen neuen Arbeitgeber hatte der Mittelfeld-Stratege nicht gefunden.