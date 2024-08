Deutsche Trainer-Überraschung! Labbadia übernimmt afrikanisches Nationalteam

Bruno Labbadia (58) hat einen neuen Job! Nach Stationen bei zahlreichen deutschen Klubs heuert er jetzt als nigerianischer Nationaltrainer an. © Hendrik Schmidt/dpa

Seit April 2023, als er beim VfB Stuttgart entlassen wurde, stand der 58-Jährige ohne Job da, nun hat er einen neuen Arbeitgeber gefunden.

Wie der nigerianische Fußballverband NFF am heutigen Dienstagmorgen mitteilte, wird Labbadia ab sofort als Nationalcoach der "Super Eagles" tätig sein, auf seinen ersten Einsatz auf der Trainerbank der Westafrikaner muss er nicht lange warten.

Schon am 7. September steht ein Qualifikationsspiel gegen Benin für den Afrika-Cup 2025 an, am 10. September spielt Labbadias neues Team dann gegen Ruanda.

Das übergeordnete Ziel dürfte allerdings die Qualifikation für die WM 2026 sein: Nach vier von zehn Spielen liegt Nigeria in seiner Quali-Gruppe derzeit noch ohne Sieg nur auf dem fünften Rang, um das Turnier in Nordamerika zu erreichen, muss mindestens Platz zwei her.