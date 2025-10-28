Dutzende Verletzte! Bus mit Fußball-Fans überschlägt sich auf der Autobahn

Barra Mansa (Brasilien) - Diese Auswärtsfahrt endete tragisch! Auf dem Weg zum Halbfinale der Copa Libertadores, dem südamerikanischen Äquivalent der Champions League , überschlug sich ein Reisebus mit zahlreichen Fans des brasilianischen Topklubs Flamengo Rio de Janeiro, Dutzende Menschen wurden verletzt.

Der Bus blieb quer auf der Fahrbahn liegen. © Screenshot/X/@futebol_info

Am Mittwoch spielt Flamengo sein Halbfinale im argentinischen Buenos Aires - doch nicht alle Fans werden dabei sein.

Am Montag machte sich ein Bus mit Anhängern des brasilianischen Klubs auf den langen Weg in die argentinische Hauptstadt, kam jedoch nicht weit: Schon nach weniger als 100 Kilometern kam die Reise zu einem abrupten, unfreiwilligen Halt.

Wie Videoaufnahmen zeigen, geriet der Bus auf nasser Fahrbahn ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und kippte schließlich um. Nach Angaben der Autobahnverwaltung wurden dabei 46 Menschen an Bord verletzt, vier von ihnen sogar schwer, berichtete Globo.

Auf der Autobahn blieb in beiden Fahrtrichtungen ein Trümmerfeld zurück, weil der Bus in die Fahrbahntrennung aus Beton krachte und diese völlig zerstörte.

Der Verein selbst meldete sich kurz nach dem Unfall zu Wort und gab an, eng mit den Behörden in Kontakt zu stehen.

"Flamengo wurde über den Unfall des Busses mit Fans auf dem Weg nach Buenos Aires informiert und kontaktierte den Bürgermeister von Barra Mansa, Luiz Furlani, der umgehend das städtische Krankenhaus für die Versorgung der Verletzten zur Verfügung stellte", schrieben die Brasilianer in einer Stellungnahme auf X. Man behalte die Situation im Auge.