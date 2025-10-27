Kein Tor, Trainer-Rauswurf: Ex-RB-Leipzig-Star Openda mit Juve in der Krise!

Turin - Er wollte unbedingt weg von RB Leipzig , schloss sich kurz vor dem Ende des Transferfensters im Sommer Juventus Turin an. Doch noch kann Lois Openda (25) wohl kaum davon sprechen, dass er bei Juventus Turin glücklich ist.

Lois Openda (25) agiert bislang absolut glücklos bei Juventus Turin. © ISABELLA BONOTTO / AFP

In bislang fünf Kurzeinsätzen in der Serie A sammelte der Belgier noch keinen einzigen Scorerpunkt für seinen neuen Klub.

Auch beim 0:1 am Sonntagabend gegen Lazio Rom brachte ihn Trainer Igor Tudor (47) erst in der 78. Minute. Der Stürmer konnte schließlich nichts mehr an der erneuten Niederlage der "alten Dame" ändern.

Die Konsequenzen muss nun in erster Linie der Coach tragen. Nach acht Pflichtspielen ohne Sieg, noch darüber hinaus viermal in Folge ohne ein eigenes Tor, wurde Tudor am Montag entlassen.

Der italienische Rekordmeister ist in der Serie A inzwischen auf den achten Rang abgestürzt. In der Champions League ist man mit zwei Punkten aus drei Spielen auch ganz weit weg von dem, was man sich in Italien eigentlich vorstellt.

Nun könnte ein neuer Trainer Openda womöglich sogar weiterhelfen.