Todesfall in der Familie: Nationaltrainer muss schweren Schicksalsschlag verkraften
Kopenhagen (Dänemark) - Jakob Michelsen (45) in tiefer Trauer! Die dänische Fußball-Frauen-Nationalmannschaft muss im kommenden Spiel ohne ihren neuen Chefcoach auskommen.
Aufgrund eines Todesfalls im engsten Familienkreis sei der 45-jährige Nationaltrainer nicht mit dem Team zum Playoff-Match (Anpfiff: 18 Uhr) in der Nations League nach Finnland gereist. Das gab der dänische Fußballverband (DBU) auf seiner offiziellen Website bekannt.
"Am Donnerstagmorgen verlor Jakob Michelsen seinen geliebten Vater und der Trainer blieb deshalb in dieser schweren Zeit zu Hause bei der Familie", heißt es in dem emotionalen Statement.
Für Michelsen, der das "Danish Dynamite"-Amt erst im Sommer dieses Jahres übernommen hatte, springe demnach vorerst Ex-Spielerin und Assistenztrainerin Johanna Rasmussen (42) ein, die das Team am heutigen Freitag in Tampere betreuen wird.
Nach Todesfall: Dänischer Fußballdirektor bringt Trauer zum Ausdruck
"Wir alle fühlen im Moment mit Jakob und seiner Familie und senden ihnen unsere besten Gedanken. Sie brauchen Frieden und sie brauchen einander", zeigte sich Fußballdirektor Peter Møller (53) zutiefst erschüttert und drückte seine Anteilnahme aus.
"Daher ist es auch unser volles Verständnis, dass Jakob nicht mit uns nach Finnland reisen wird", so Møller.
