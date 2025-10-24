Todesfall in der Familie: Nationaltrainer muss schweren Schicksalsschlag verkraften

Kopenhagen (Dänemark) - Jakob Michelsen (45) in tiefer Trauer! Die dänische Fußball - Frauen -Nationalmannschaft muss im kommenden Spiel ohne ihren neuen Chefcoach auskommen.

Trauert um seinen toten Vater: Jakob Michelsen (45). © IMAGO / NTB

Aufgrund eines Todesfalls im engsten Familienkreis sei der 45-jährige Nationaltrainer nicht mit dem Team zum Playoff-Match (Anpfiff: 18 Uhr) in der Nations League nach Finnland gereist. Das gab der dänische Fußballverband (DBU) auf seiner offiziellen Website bekannt.

"Am Donnerstagmorgen verlor Jakob Michelsen seinen geliebten Vater und der Trainer blieb deshalb in dieser schweren Zeit zu Hause bei der Familie", heißt es in dem emotionalen Statement.

Für Michelsen, der das "Danish Dynamite"-Amt erst im Sommer dieses Jahres übernommen hatte, springe demnach vorerst Ex-Spielerin und Assistenztrainerin Johanna Rasmussen (42) ein, die das Team am heutigen Freitag in Tampere betreuen wird.