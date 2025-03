Ehemaliger Bundesliga-Profi aktuell bester deutscher Torjäger weltweit

Lennart Thy (33), hier noch im Trikot des PEC Zwolle, ist derzeit der beste deutsche Torjäger weltweit. Für die Lion City Sailors erzielte er bereits 22 Saisontore. (Archivfoto) © IMAGO/BSR Agency

Eine Auswertung des "ZDF Sportstudios" zeigt, dass es in der Saison 2024/25 keinen treffsichereren deutschen Spieler in den 1. Ligen weltweit gibt - in 19 Spielen für die Lion City Sailors traf der Angreifer bereits 22-mal!

Mit seinen Toren hat der 33-Jährige großen Anteil an der überragenden Saison, die der Klub spielt: Vor dem letzten Saisondrittel führen die Sailors die Premier League, die 1. Liga in Singapur, mit neun Punkten Vorsprung an - bei einem Spiel weniger als die Verfolger.

In den vergangenen beiden Partien gelangen dem ehemaligen Bundesliga-Stürmer ein Dreier- sowie ein Viererpack. Zudem erzielte er bereits sechsmal in dieser Spielzeit einen Doppelpack - herausragende Zahlen!

Mit den 22 Toren hat Thy allein in dieser Saison nun schon einmal öfter getroffen als in 133 Spielen in der Bundesliga und 2. Bundesliga zusammen. Für Werder spielte er insgesamt fünfeinhalb, für St. Pauli viereinhalb Jahre.