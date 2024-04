"Eine Schande": Barça wettert nach El Clásico und NICHT-Tor gegen LaLiga!

Madrid - Real Madrid hat am späten Sonntagabend den El Clásico im heimischen Santiago Bernabéu mit 3:2 (1:1) für sich entschieden. Doch ein vermeintlich nicht gegebenes Tor bringt Rivale FC Barcelona auf die Palme!

Große Empörung bei Barça: Die Spieler belagerten den Schiedsrichter. © OSCAR DEL POZO / AFP

Deutschlands Keeper Marc-André ter Stegen (31) gilt normalerweise als Mann der leisen Töne.

Doch nach dem verlorenen El Clásico und der entschiedenen Meisterschaft Spaniens wählte er drastische Worte in Richtung LaLiga!

"Es ist eine Schande für die Fußballwelt!", so der gefrustete Barça-Schlussmann in Anspielung auf ein nicht gegebenes Tor der Katalanen in Minute 29.

Toptalent Lamine Yamal (16) hatte eine Ecke clever per Hacke aufs kurze Eck verlängert, Real-Torhüter Andriy Lunin (25) parierte, doch war der Ball in dem Moment schon hinter der Linie?

Die Kamera-Einstellungen konnten keine eindeutige Auflösung der Szene liefern, nach langer Überprüfung des VAR wurde auf kein Tor entscheiden. Bitter für Barça - es wäre die 2:1-Führung gewesen.

Das Problem: Eine Torlinientechnik gibt es bis heute in LaLiga nicht, was ter Stegen zu seiner Brandrede veranlasste!

"Es gibt eine Menge Geld in dieser Branche, aber anscheinend nicht für das Wichtigste [...] es ist einfach eine Schande."