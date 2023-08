Ekel-Angriff von "CR7": Ronaldo beschmiert Gegner mit Schweiß!

Cristiano Ronaldo (38) erzielte im Champions-Cup-Finale gleich zwei Tore. © AFP

Am Samstagabend traf Al-Nassr um "CR7" im Endspiel des Arab Club Champions Cups auf den saudischen Rekordmeister. Dabei war das Top-Duell für den portugiesischen Rekordnationalspieler wohl Ansporn genug, um ganz tief in die Ekel-Trickkiste zu greifen.

Vor einem Freistoß aus dem linken Halbfeld bereitete sich der dreifache Weltfußballer auf die Hereingabe vor und lieferte sich gleichzeitig mit seinem Gegenspieler Ali Al-Boleahi (33) das übliche Geplänkel.

Nach einem sehr zarten Schubser des Innenverteidigers hatte Ronaldo die Faxen jedoch dicke. Er steckte seine Hand unters Trikot, wischte sich den vermutlich klatschnassen Rücken ab und verteilte seinen Schweiß anschließend im Gesicht des Abwehrmannes, wie in einem Video-Mittschnitt des Vorfalls zu erkennen ist.

Al-Boleahi gestikulierte kurz in die Richtung des fünffachen Ballon-d'Or-Gewinners, nahm den unhygienischen Wischer aber alles in allem ziemlich gelassen hin.

Ob der Verteidiger deshalb in der Folge einen Sicherheitsabstand zum 38-jährigen Torjäger wahrte, ist nicht überliefert. Allerdings traf "CR7" gleich doppelt und führte seine Mannschaft so in der Verlängerung zum 2:1-Erfolg.