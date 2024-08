Eklat beim Testspiel: Starspieler wird von eigenen Fans als H*******n beleidigt

Das Bild ist über ein Jahr alt, am schwierigen Standing von João Félix (24) bei Atlético Madrid hat sich nichts geändert. © PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP

Wie lange soll das eigentlich gutgehen? Seit wenigen Wochen ist der früher als portugiesisches Wunderkind gefeierte Stürmer João Félix (24) zurück bei Atlético Madrid.

Nicht weil er will, sondern weil er muss! Denn Félix steht nach seiner Leihe zum FC Barcelona noch bis 2029 auf der Payroll des spanischen Meisters von 2021.

Wenn es nach einigen Atlético-Fans geht, sollte das Missverständnis lieber heute als morgen beendet werden. Dies ließen sie den 24-Jährigen deutlich spüren:

In einem Testspiel (!) am Wochenende gegen den FC Getafe (3:1) stimmten sie "Dieser Portugiese ist ein H******n" an. Unfassbar: Dabei erzielte der Stürmer sogar das zwischenzeitliche 2:0 per toller Einzelleistung.

Mehr Hass und Abneigung gegenüber einem eigenen Spieler geht kaum!