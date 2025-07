Freund findet ihn "halb bewusstlos": England-Legende im Krankenhaus

Poole (England) - Große Sorgen um eine Legende des Fußballs ! Der frühere englische Nationalspieler Paul Gascoigne (58) soll bereits am Freitag in seinem Haus kollabiert und daraufhin ins Krankenhaus gebracht worden sein. Inzwischen geht es "Gazza" aber offenbar wieder besser.

Paul Gascoigne (58) erlebte Ende der vergangenen Woche einen medizinischen Notfall. © GLYN KIRK / AFP

Das berichtet die britische Boulevardzeitung "The Sun" am Sonntagabend exklusiv.

Demnach wurde der langjährige "Three Lions"-Star am Freitagabend "halb bewusstlos" von einem Kumpel im Schlafzimmer seines Hauses in der englischen Küstenstadt Poole gefunden.

Rettungskräfte brachten den ehemaligen Top-Mittelfeldmann laut Bericht in eine nahegelegene Klinik, wo er auf der Intensivstation behandelt worden sei.

Sein Zustand soll mittlerweile stabil sein, er werde aber noch einige Tage zur Behandlung im Krankenhaus bleiben.

Gascoigne möchte "allen Leuten für ihre Unterstützung danken, insbesondere all den alten Freunden, die ihm eine schnelle Genesung gewünscht haben", erklärte sein Kumpel Steve Foster, der ihn auch gefunden habe, der Sun.

Seine Tochter Bianca (38), die sich auf der Insel in Shows wie "Love Island" und "Celebrity Big Brother" einen Namen als Reality-Star gemacht hat, werde regelmäßig über den Zustand ihres Vaters informiert.