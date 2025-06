Koffer voller Drogen: Fußballprofi tauscht Karriere gegen Gefängnis

Dabei hätte es eigentlich ganz anders kommen sollen. Das 1,91 Meter große Offensivtalent war in den 00er-Jahren das wohl vielversprechendste Juwel in der Akademie der "Gunners".

Jay Emmanuel-Thomas (34) muss jetzt in den Knast. © National Crime Agency (NCA)

Seitdem spielte der Angreifer für Bristol City, die Queens Park Rangers und den FC Aberdeen, sein Stern wollte aber einfach nicht aufgehen. Und so geriet er während seiner bisher letzten Station bei Greenock Morton in Schottland auf die schiefe Bahn.

Er soll seinen Einfluss als Fußballer genutzt haben, um seine Freundin, Yasmin Piotrowska (33), sowie seine Bekannte, Rosie Rowland (28), zu rekrutieren. Emmanuel-Thomas habe im Hintergrund die Strippen gezogen, als das Duo vier Koffer voll Cannabis von Bangkok nach Essex transportierte.

Textnachrichten hätten den Sportler schließlich als Drahtzieher überführt. Die Frauen glaubten hingegen, sie würden Gold bei sich tragen. Im September 2024 wurde Emmanuel-Thomas verhaftet.

"Das vergangene Jahr war das schlimmste und augenöffnendste in meinem Leben", erklärte er in einem handgeschriebenen Brief an den Richter.

Der 34-Jährige habe den Wechsel nach Schottland nicht gut verkraftet. "Ich fürchte, das hat in diesem Fall zu der Versuchung geführt", ließ er über seinen Anwalt mitteilen. "Er ist der Versuchung erlegen und hat eine katastrophale Fehleinschätzung getroffen."