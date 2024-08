Er ist erfolgreichster Vereinstrainer: Das denkt Ancelotti über einen Job als Nationalcoach

Andere sehnen sich nach dem Henkelpott der Champions League. Carlo Ancelotti (65) hat ihn schon fünfmal nach einem Triumph in die Höhe stemmen können. © Tom Weller/dpa

"Meine Vorstellung ist, dass Real Madrid mein letzter Verein sein wird", sagte Ancelotti im Podcast "The Obi one" des ehemaligen Chelsea-Mittelfeldspielers Jon Obi Mikel (37).

"Ob es eine Chance für eine Nationalmannschaft gibt, weiß ich nicht. Ich bin nicht so begeistert davon, eine Nationalmannschaft zu trainieren, weil ich dann das verlieren würde, was ich am meisten mag, nämlich den Alltag. Ich genieße wirklich, was ich tue", sagte Ancelotti.

Ancelotti hat bei den Madrilenen noch einen Vertrag bis Sommer 2026. Im Oktober 2023 hatte es bereits Meldungen gegeben, dass Ancelotti 2024 in Madrid Schluss macht und die brasilianische Nationalmannschaft übernimmt.

Dann verlängerte die Trainerlegende aber doch bei den Königlichen.