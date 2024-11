Er vergaß Vinicius Jr. beim Ballon-d’Or! Real-Fans beschmieren Instagram dieses Sportjournalisten

Vinícius Júnior (24) und Real Madrid reagierten mit Empörung auf das Wahlergebnis. © PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

In den Augen der Königlichen grenzte die Nichtwahl von Vinicius Junior an Majestätsbeleidigung, weshalb sämtlicher Vertreter Reals der Preisverleihung fernblieben.

Auch die Fans die Madrilenen toben seit Tagen im Netz! Kanerva muss auf seinem privaten Instagram-Profil einen wahren Shitstorm von Real-Jüngern über sich ergehen lassen.

Mehrere, teils über viele Jahre alte Postings des Finnen wurden mit Häme und Schmutz überhäuft.

"Vini is better than your country" (auf Deutsch: "Vini ist besser als dein Land") ist nur einer von zig Kommentaren, die sein Profil verschandeln.

Allerdings: An der Endplatzierung von "Vini junior" hätte ein verändertes Voting des finnischen Journalisten nichts geändert.

Selbst wenn Kanerva ihn auf Platz zwei seines Rankings gesetzt hätte, wären dies nur zwölf Zähler mehr für den Real-Star gewesen. Rodri lag am Ende jedoch mit insgesamt 41 Punkte vorne.