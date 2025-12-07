Kurioseste Rote Karte überhaupt? Fußballer fliegt schon vor Anpfiff - wegen seiner Unterhose
Goa (Indien) - Diese Rote Karte dürfte schon jetzt ihren Platz in der Liste der ungewöhnlichsten Platzverweise innehaben! Im Halbfinale des indischen Super Cup durfte der Kapitän des FC Goa, Iker Guarrotxena (33), gar nicht erst das Feld betreten. Er wurde noch vor Anpfiff des Spiels vorzeitig unter die Dusche geschickt - weil er die falsche Unterhose trug!
Während sich die Spieler des FC Goa im Tunnel zum Stadion aufstellten, bemerkte der Unparteiische Pratik Mondal, dass der Spanier unter seinen weißen Spielershorts eine blaue Unterhose trug.
Laut FIFA-Regularien müssen allerdings alle sichtbaren Bekleidungsstücke die gleiche Grundfarbe wie die darüberliegenden haben.
Die Farbe von Guarrotxenas Unterhose hingegen ähnelte den blauen Hosen des gegnerischen Teams Mumbai City.
Der Schiedsrichter forderte den 33-Jährigen auf, sich umzuziehen, doch Guarrotxena weigerte sich. Daraufhin eskalierte die Lage - und Mondal zeigte dem Kapitän die Rote Karte!
FC Goa zieht auch ohne Kapitän Iker Guarrotxena ins Finale des Super Cup ein
"Ich sah, wie der Schiedsrichter ihn aufforderte, sich umzuziehen, und dachte, dass die Angelegenheit damit geklärt sei. Dann ging ich zum Spielfeld, und zwei Minuten später kam jemand und sagte mir, dass Iker vom Platz gestellt worden sei", erklärte Goa-Coach Manolo Marquez später bei Sportstar: "Dafür eine Rote Karte zu zeigen, ist etwas übertrieben, aber es ist nun mal so, wie es ist."
Da Guarrotxena noch vor Anpfiff ausgeschlossen wurde, konnte Marquez seinen Kapitän zumindest noch austauschen, sodass seine Mannschaft zu elft auf dem Platz stand.
Dennoch hat der Vorfall Konsequenzen: Guarrotxena ist für das nächste Spiel gesperrt, das ausgerechnet das Finale im Super Cup ist. Auch ohne seinen Kapitän sicherte sich FC Goa nämlich durch einen 2:1-Sieg gegen Mumbai den Einzug ins Endspiel, Guarrotxena wird jedoch nur von der Seitenlinie aus zusehen können.
Titelfoto: Screenshot/X/@TotalFootbol