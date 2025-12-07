Kurioseste Rote Karte überhaupt? Fußballer fliegt schon vor Anpfiff - wegen seiner Unterhose

Beim indischen Super Cup durfte Iker Guarrotxena, Kapitän des FC Goa, das Feld gar nicht erst betreten. Der Grund: seine Unterhose!

Von Aliena Rein

Goa (Indien) - Diese Rote Karte dürfte schon jetzt ihren Platz in der Liste der ungewöhnlichsten Platzverweise innehaben! Im Halbfinale des indischen Super Cup durfte der Kapitän des FC Goa, Iker Guarrotxena (33), gar nicht erst das Feld betreten. Er wurde noch vor Anpfiff des Spiels vorzeitig unter die Dusche geschickt - weil er die falsche Unterhose trug!

Gut zu erkennen: die blaue Unterhose, die Iker Guarrotxena (33, l.) die Teilnahme am Spiel kostete. © Screenshot/X/@TotalFootbol Während sich die Spieler des FC Goa im Tunnel zum Stadion aufstellten, bemerkte der Unparteiische Pratik Mondal, dass der Spanier unter seinen weißen Spielershorts eine blaue Unterhose trug. Laut FIFA-Regularien müssen allerdings alle sichtbaren Bekleidungsstücke die gleiche Grundfarbe wie die darüberliegenden haben. Die Farbe von Guarrotxenas Unterhose hingegen ähnelte den blauen Hosen des gegnerischen Teams Mumbai City. Der Schiedsrichter forderte den 33-Jährigen auf, sich umzuziehen, doch Guarrotxena weigerte sich. Daraufhin eskalierte die Lage - und Mondal zeigte dem Kapitän die Rote Karte!

FC Goa zieht auch ohne Kapitän Iker Guarrotxena ins Finale des Super Cup ein