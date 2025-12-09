Tragödie um Ex-Nationalspieler (†54): Erst sterben seine Eltern, jetzt er selbst

Antwerpen (Belgien) - Familientragödie um den ehemaligen Fußballer Glen De Boeck! Der 36-malige belgische Nationalspieler ist im Alter von nur 54 Jahren an einer Hirnblutung verstorben. Es ist der nächste harte Schlag für die Familie des einstigen Verteidigers: Erst in diesem Jahr waren sowohl sein Vater als auch seine Mutter gestorben.

Glen De Boeck (†54) verstarb im selben Jahr wie seine Eltern. © IMAGO / Photo News

Wie die Familie von De Boeck der belgischen Zeitung Nieuwsblad bestätigte, verstarb der 54-Jährige am Sonntagabend im Kreise seiner Familie.

Am Freitag hatte er eine Hirnblutung erlitten und war ins Koma gefallen, aus dem er nicht mehr erwacht war. Er hinterlässt zwei Töchter.

Ein Jahr voller Tragödien für die Familie: Im Februar war sein Vater Louis nach mehreren Krebserkrankungen im Alter von 80 Jahren verstorben. Auf der Trauerfeier für ihren Ehemann brach De Boecks Mutter Louisette zusammen und erlitt kurz darauf auch noch eine Hirnblutung.

Bei einem MRT wurde dann weit fortgeschrittener Bauchspeicheldrüsenkrebs bei der 77-Jährigen festgestellt, sie verstarb gerade einmal vier Wochen nach ihrem Mann.