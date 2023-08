Erling Haaland verrät kuriose Erfolgs-Tipps: Er klebt sich nachts den Mund zu!

Manchester - Wie man ein internationaler Top-Athlet wird, erfährt man am besten, indem man jemanden fragt, der bereits einer ist: Erling Haaland, schon mit 23 Jahren Halter unzähliger Rekorde im Fußball , ist so jemand. Und er scheut sich nicht, auch seine kuriosesten Tipps preiszugeben!

Auch die Nummer eins der Tenniswelt, Iga Swiatek (22), setzt auf diese Methode, zeigte sich vor einigen Wochen mit zugeklebtem Mund im Training. Ist Tape auf dem Mund also der neueste Schrei in der Sportwelt?

Triple-Sieger Erling Haaland (23) weiß, mit welchen Methoden er sich in der absoluten Weltspitze halten kann. © FRANCK FIFE / AFP

Darüber hinaus schwört der Stürmerstar darauf, schon mehrere Stunden vor dem Schlafengehen eine Brille mit Blaulichtfilter aufzusetzen und alle potenziell störenden Signale auszuschalten!

Er setze die Brille "normalerweise etwa drei Stunden vor dem Zubettgehen" auf, erklärte er zur Verblüffung seiner Gesprächspartner. Dabei gehe es ihm vor allem darum, keine großen Maßnahmen zu ergreifen, sondern kleine Änderungen, die er jeden Tag umsetzen könne.

Seine Schlafqualität tracken will Haaland hingegen nicht: Er neige dazu, ein schlechtes Ergebnis zu überdenken und verlasse sich lieber darauf, dass er fühle, wann er gut geschlafen habe.

Für die Regeneration nach Training und Spielen setzt der 23-Jährige auf Sauna und Dampfbäder: "Das mache ich fast jeden Tag." Doch die berühmte Eistonne, in die sich schon Per Mertesacker (38) nach dem WM-Achtelfinale 2014 gegen Algerien stürzte, ist nichts für den Norweger.

"In der heutigen Welt passieren so viele Dinge. Es gibt so viel Stress in der Welt und ein Eisbad ist eine stressige Sache, wenn man in fünf Grad kaltes Wasser geht", erklärte Haaland. "Wenn du eine Menge Stress in deinem Leben hast und dann tust du etwas, das noch stressiger ist ...", verdeutlichte er seinen Punkt.

Und das ist doch zumindest ein Tipp, nach dem sich auch "Normalos" richten können!