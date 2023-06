Champions-League-Finale im Liveticker: Pep Guardiola "muss" den Henkelpott gewinnen!

Istanbul (Türkei) - Wenn Manchester City und Inter Mailand am Samstagabend (21 Uhr) im Atatürk-Olympiastadion aufeinandertreffen, steht der prestigeträchtigste europäische Klubtitel auf dem Spiel. Wer den berühmten Henkelpott am Ende in die Höhe stemmen darf, erfahrt Ihr in unserem TAG24-Liveticker zum Finale der Champions League.