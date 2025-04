Erstliga-Letzter im Finanzchaos! Gehalts-Ausfälle veranlassen Profis zu einem drastischen Schritt

Šibenik (Kroatien) - Finanzchaos, Dauerkrise, Existenzängste: Rabenschwarze Wolken schweben über dem Vereinsgelände von HNK Šibenik, der in Kroatiens Fußball -Oberhaus schier unaufhaltsam dem Abstieg entgegensteuert. Doch nicht nur sportlich befindet sich der Erstligist derzeit in einer äußerst brenzligen Lage, verschärfen horrenden Schulden zudem die Zukunft des Klubs. Doch wer glaubt, es könnte nicht noch prekärer werden, der irrt gewaltig.

Kurios: Trainiert hatten die Akteure inmitten des Boykotts dennoch - wenn auch ohne Chefcoach Rajko Vidović (50). Im Stadtviertel Mandalina war nämlich ein Kunstrasenplatz gemietet worden, auf dem sie unter anderem die jüngste 0:1-Pleite bei Spitzenreiter HNK Hajduk Split aufgearbeitet hatten.

Weiter geht es für den Klub an der Adria übrigens am kommenden Sonntagabend, der den Tabellen-Achten NK Osijek empfängt. Drei Zähler sind dabei mehr als Pflicht, will man den Gang in die Zweitklassigkeit verhindern. Neun Zähler trennen das Schlusslicht vom rettenden Ufer, nur drei Punkte hingegen auf den Relegationsplatz.