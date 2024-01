Erstligist dreht sich auf links: Soll dieser Ex-Leipziger den Karren jetzt aus dem Dreck ziehen?

Rom (Italien) - Bei der Suche nach einem neuen Sportdirektor für die AS Rom ist Klubeigentümer Dan Friedkin (58) offenbar fündig geworden - ein Ex-Leipziger soll es werden.

Die Roten Bullen hat sich im Oktober 2022 überraschend von Vivell getrennt. Später war herausgekommen, dass der 37-Jährige noch während seiner Zeit in Leipzig mit Chelsea angebandelt hatte .

Am Dienstag hatte der Klub einen spektakulären Wechsel auf dem Trainerposten vollzogen: José Mourinho (60) wurde freigestellt und wenig später durch Roma-Ikone Daniele De Rossi (40) ersetzt.

Laut Corriere dello Sport soll der Deutsche Christopher Vivell (37) der Wunschkandidat für die Nachfolge von Tiago Pinto (39) sein, der den italienischen Erstligisten am Monatsende verlässt.

Nun soll Vivell wohl den Karren in Rom aus dem Dreck ziehen - die AS steht in der Serie A nach 20 Spieltagen gerade einmal auf Platz 9 der Tabelle.