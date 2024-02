Es ist sein letzter Wunsch: Liverpool holt Trainerlegende an die Seitenlinie!

Liverpool (England) - Es ist der letzte Wunsch eines todkranken Mannes - und er wird wahr! Der FC Liverpool hat den an Krebs erkrankten Sven-Göran Eriksson (76) eingeladen, bei einem Benefizspiel auf der Trainerbank Platz zu nehmen.

Denn auch, wenn er lange in England tätig war und unter anderem Manchester City und Leicester City coachte, schaffte er es nie auf die Trainerbank des FC Liverpool, obwohl er sich das immer erhofft hatte.

Nur noch rund ein Jahr, vielleicht weniger habe er noch zu leben - doch in der Zeit wollte er sich noch einen Traum erfüllen!

Die Nachricht seiner Erkrankung schockte die Fußball-Welt! Anfang des Jahres machte Eriksson, langjähriger Trainer der englischen Nationalmannschaft und zahlreicher italienischer Top-Klubs wie AS Rom, Lazio Rom und AC Florenz, öffentlich, dass er an Bauchspeicheldrüsenkrebs leidet.

Jürgen Klopp (56) lud Sven-Göran Eriksson (76) ein, ihn beim FC Liverpool zu besuchen - daraus wird nun ein ganzes Spiel auf der Trainerbank. © Jon Super/AP

"Der FC Liverpool freut sich, bestätigen zu können, dass Sven-Goran Eriksson Teil des Trainerteams der LFC Legends für das Spiel gegen die Ajax Legends am 23. März in Anfield sein wird", teilte der Tabellenführer der Premier League am heutigen Dienstag auf seiner Homepage mit.

Schon kurz nach Erikssons Enthüllung hatte der deutsche Trainer Jürgen Klopp (56) den Herzenswunsch seines Kollegen wahr machen wollen und ihn eingeladen, den Klub zu besuchen und zum Beispiel eine Einheit zu leiten.

Die Fans des Champions-League-Siegers von 2019 forderten aber sofort, den Schweden beim Legenden-Spiel im März auch an die Seitenlinie zu holen - und genau so kommt es jetzt auch!

Bei dem Benefizspiel zwischen den Ehemaligen des FC Liverpool und von Ajax Amsterdam nimmt Eriksson dann gemeinsam mit Klub-Legenden wie Ian Rush (62), John Barnes (60) und John Aldridge (65) auf der Trainerbank Platz nehmen.