Er traf gegen Chelsea und Man United: Ex-Belgien-Stürmer stirbt mit nur 45 Jahren

Gleich in seiner ersten Saison traf er sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde gegen den FC Chelsea, außerdem steuerte er bei der knappen 2:3-Niederlage gegen Manchester United unter der Leitung von Sir Alex Ferguson (81) einen Doppelpack bei.

Der 1,90 Meter große Mittelstürmer wurde in seinem Heimatland bei RAA La Louviere ausgebildet und wechselte nach einem Jahr bei der KAA Gent 1999 in die englische Premier League zu Coventry City .

Das bestätigten seine früheren Vereine am Nachmittag in den sozialen Netzwerken. Nach Informationen der britischen Tageszeitung The Sun soll der Ex-Profi einen Herzinfarkt erlitten haben, der letztendlich zu seinem Tod führte.

In Belgien spielte Cédric Roussel (†45, r.) auch für den SV Zulte Waregem. (Archivfoto) © MICHEL KRAKOWSKI / BELGA / AFP

Im Laufe seiner bewegten Karriere war der Weltenbummler im Anschluss auch noch für Rubin Kazan in Russland, Brescia Calcio in Italien, AEK Larnaka auf Zypern und die HSV Hoek in den Niederlanden am Ball.

Zudem durfte er 2003 beim 3:1-Erfolg gegen Algerien unter Nationalcoach Aimé Anthuenis (79) sein Debüt für die "Roten Teufel" feiern. Ganze fünf Jahre später kam gegen Estland noch ein zweiter Kurzauftritt dazu.

2014 hing er die Fußballschuhe schließlich an den Nagel. Gerade die Zeit in England sei ihm jedoch in besonderer Erinnerung geblieben, wie er 2015 in einem Interview verriet. Bei Coventry bildete er nämlich ein gefährliches Sturmduo mit dem jungen Robbie Keane (42).

"Keane war ein großartiger Spieler, und es hat vom ersten Tag an irgendwie Klick gemacht", wird Roussel von der Sun zitiert. "Es war eine wunderbare Zeit und der beste Teil meiner Karriere. Wir haben großartige Spiele gespielt und ich habe auch einige wichtige Tore geschossen."