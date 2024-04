Ex-Bundesliga-Profi bricht auf dem Platz zusammen: Klub gibt Entwarnung!

Udine (Italien) - Schock in Italien! Die Serie-A-Partie zwischen Udinese Calcio und der AS Rom musste rund eine Viertelstunde vor Schluss abgebrochen werden, weil der frühere Bundesliga-Profi Evan N'Dicka (24) auf dem Platz zusammenbrach. Inzwischen gibt es aber Entwarnung: Der Abwehrspieler hat wohl keinen Herzinfarkt erlitten.

Evan N'Dicka (24) musste nach seinem Zusammenbruch auf einer Trage vom Spielfeld gebracht werden. © Andrea Bressanutti/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Es spielten sich schlimme Szenen auf dem Rasen ab: In der 71. Minute eilten plötzlich zahlreiche Betreuer auf das Spielfeld und umringten Roma-Verteidiger Evan N'Dicka.

Der 24-Jährige, der bis zum Sommer noch bei Eintracht Frankfurt gespielt und 2022 mit dem Team die Europa League gewonnen hatte, war auf dem Platz zusammengesackt, fasste sich mit schmerzverzerrtem Gesicht immer wieder an die Brust.

Nach einigen Minuten Behandlungspause wurde N'Dicka dann auf einer Trage abtransportiert.

Immerhin konnte der Ivorer selbst zumindest leichte Entwarnung geben: Als er auf der Trage vom Feld gebracht wurde, reckte er leicht den Daumen nach oben, signalisierte den Zuschauern, dass er soweit okay sei.

Auch nachdem N'Dicka in die Katakomben verschwunden war und umgehend für Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, blieb die Partie unterbrochen. Roma-Coach Daniele De Rossi (40) sprach mit seinen Spielern, die sich offenbar nicht mehr in der Lage fühlten, das Spiel zu beenden.

Nach rund zehnminütiger Pause brach Schiedsrichter Luca Pairetto (40) die Begegnung schließlich beim Stand von 1:1 ab.

Wenige Stunden nach dem Vorfall sorgte dann eine Meldung der italienischen Nachrichtenagentur ANSA für große Erleichterung: Die Agentur habe aus Medizinerkreisen erfahren, dass N'Dicka keinen Herzinfarkt erlitten habe.