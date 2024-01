Besuch der Sex-Insel als Kind? Ex-Bundesliga-Profi bestreitet wilde Epstein-Gerüchte!

Nottingham (England) - In der vergangenen Saison sorgte Callum Hudson-Odoi (23) noch im Trikot vom Bayer 04 Leverkusen für Furore, nun sah er sich in den sozialen Netzwerken zu einem kuriosen Statement bezüglich des Skandals um den mittlerweile verstorbenen Jeffrey Epstein (†66) gezwungen.

Ein hanebüchenes Internet-Gerücht trieb Callum Hudson-Odoi (23) zu einer Erklärung. © Luis Vieira/AP/dpa, Screenshots/Instagram/calteck10

In seiner Instagram-Story teilte der dreifache englische Nationalspieler am Donnerstagabend eine Erklärung, in der er seine Beteiligung an den Machenschaften des verurteilten Sexualstraftäters und den Besuch seiner berüchtigten Privatinsel Little Saint James bestreitet.

"Ich weiß, dass das schon seit einer Weile in den sozialen Medien kursiert, und ich wollte es eigentlich nicht kommentieren, weil es absurd ist", schrieb der ehemalige Werkself-Kicker.

"Da ich mich jedoch als Vorbild verstehe, möchte ich klarstellen, dass ich weder Teil des Epstein-Skandals noch jemals auf der Epstein-Insel war", fügte Hudson-Odoi an. "Also hört bitte auf, mich in diesen Beiträgen zu markieren."



Ohnehin wäre ein Mitwirken für ihn gar nicht so einfach gewesen. Laut der 2019 gegen den US-amerikanischen Investmentbanker erhobenen Anklage soll er zwischen 2002 und 2005 einen Ring zur sexuellen Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen aufgebaut haben.

Der mittlerweile 23-jährige Fußballprofi war zu diesem Zeitpunkt also selbst noch ein Kind.