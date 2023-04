Seine Töchter mussten ins Krankenhaus: Ex-BVB-Star in schweren Crash mit Tram verwickelt!

Rom - Schreckmoment für Ciro Immobile (33)! Der Torjäger und Kapitän des italienischen Erstligisten Lazio Rom kollidierte am Sonntagmorgen mit seinem SUV der Marke Land Rover mit einer Straßenbahn.

Der Fahrer der Tram habe sich hingegen ernsthafter verletzt, zudem seien auch einige Passagiere der Straßenbahn für Untersuchungen in eine Klinik geschafft worden.

Nach Informationen der Gazzetta dello Sport war der frühere BVB-Angreifer zusammen mit seinen beiden Töchtern in der Nähe des Stadio Olimpico unterwegs, als es zum Crash kam.

Ciro Immobile (33, M.) stand von 2014 bis 2016 beim BVB unter Vertrag. (Archivfoto) © Emmanuel DUNAND / AFP

Immobile war 2014 für 18,5 Millionen Euro vom FC Turin zu Borussia Dortmund gewechselt, allerdings wurde er den hohen Erwartungen in der Folge nie wirklich gerecht.

In seinem ersten Jahr erzielte er zwar immerhin zehn Treffer in wettbewerbsübergreifend 34 Einsätzen, trotzdem verliehen ihn die Schwarz-Gelben schon im darauffolgenden Sommer an den FC Sevilla nach Spanien, der ihn später fest verpflichtete.

Nach einem erneuten Leih-Abstecher in Turin zog es den Mittelstürmer 2016 schließlich in die ewige Stadt zu Lazio Rom, wo seine Karriere endlich richtig Fahrt aufnehmen sollte.

Bei den Biancocelesti avancierte der Rechtsfuß zum Knipser vom Dienst und sicherte sich gleich dreimal die Torjägerkanone des italienischen Oberhauses.

In insgesamt 289 Pflichteinsätzen beförderte Immobile die Kugel satte 194 Mal ins gegnerische Netz, darüber hinaus steuerte er noch 51 Assists bei. 2021 krönte er sich mit der "Squadra Azzurra" obendrein zum Europameister.