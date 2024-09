Ex-Fußballer soll mehr als zwei Tonnen Kokain geschmuggelt haben!

Breda (Niederlande) - Früher war Ronnie Stam (40) in der Premier League am Ball, doch nach dem Karriereende tauschte er das runde Leder offenbar gegen massenhaft Drogen ein. Gemeinsam mit Familienmitgliedern soll der ehemalige Rechtsverteidiger mehr als zwei Tonnen Kokain geschmuggelt haben.

Ronnie Stam (heute 40, r.) spielte von 2010 bis 2013 im englischen Oberhaus für Wigan Athletic. (Archivfoto) © GRAHAM STUART / AFP

Das unterstellte die niederländische Staatsanwaltschaft dem Ex-Profi zumindest während einer Anhörung am Donnerstag in Breda, wie "The Sun" berichtet.

Demnach sei der heute 40-Jährige zwischen 2021 und 2022 ein "wichtiger Akteur" in der Drogenwelt und in den Handel von insgesamt 2217 Kilogramm Kokain verwickelt gewesen.

Verhaftet wurde der frühere Abwehrmann von Wigan Athletic bereits im vergangenen Juni wegen des Verdachts auf Drogendelikte - zusammen mit seinen Eltern, seinem Bruder und seiner Freundin. Seitdem sitzt der FA-Cup-Sieger von 2013 in Untersuchungshaft.

Laut dem Bericht knackte die Polizei einen verschlüsselten Nachrichtendienst und kam dem Fußballer so auf die Spur.

Bei den anschließenden Durchsuchungen von sechs Wohnungen beschlagnahmten die Beamten rund 100.000 Euro Bargeld. Am 28. November wird die Verhandlung fortgesetzt.