Knipste auch in Deutschland: Ex-Stürmer muss als Kopf einer Drogenbande in den Knast!

Wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet, stimmte der Ex-Profi vor einem Gericht in Malaga dem Deal mit der Staatsanwaltschaft zu, die sonst im geplanten Prozess eine Haftstrafe über 16 Jahre gefordert hätte.

Olympique Marseille war die erste Auslandsstation für Sergio "Koke" Contreras (heute 40). (Archivfoto) © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Der ehemalige Mittelstürmer startete seine Karriere in seiner Heimatstadt beim FC Malaga und wechselte 2004 erst leihweise und später fest zu Olympique Marseille in die französische Ligue 1.

An der Mittelmeerküste steuerte Koke in 54 Pflichtspieleinsätzen allerdings nur sechs Treffer sowie zwei Vorlagen bei. Nach einem Leih-Abstecher bei Sporting Lissabon zog er im Sommer 2006 schließlich weiter zu Aris Saloniki nach Griechenland.

Bei den gelb-schwarzen "Kriegsgöttern" erlebte der Offensivakteur die wohl beste Zeit seiner Laufbahn. In knapp fünf Jahren stand er 176 Mal auf dem Rasen, erzielte 39 Tore und verteilte 25 Assists.

In der Folge war Contreras noch bei Houston Dynamo in den USA, Rayo Vallecano in Spanien und dem FK Baku aus Aserbaidschan aktiv, bevor im Januar 2013 nach kurzer Vereinslosigkeit zum SSV Jahn Regensburg wechselte.

An der Donau avancierte der Knipser sogar recht schnell zur Stammkraft und absolvierte in der Rückrunde der Saison 2012/13 neun Partien in der 2. Bundesliga. Dabei gelangen ihm drei Treffer gegen den FC St. Pauli, Erzgebirge Aue und am letzten Spieltag gegen Dynamo Dresden.

Den Abstieg der Domspatzen in die 3. Liga konnte Koke jedoch nicht verhindern. Dieser bedeutete auch seinen Abschied, denn der Goalgetter heuerte daraufhin beim Club Blooming in Bolivien an.

2015 kehrte er zurück in die griechische Super League zu Aris, wo er seine Karriere ein Jahr später auch beendete.