Ex-Profi nennt Erling Haaland "armselig", vergleicht ihn mit Viertliga-Kicker

Manchester - Mit Spannung wurde das Spitzenspiel der Premier League am Ostersonntag erwartet. Doch beim Match zwischen Manchester City und Arsenal London wurde kein Feuerwerk abgebrannt. Die Abwehrreihen bestimmten das Geschehen beim 0:0, Offensivspieler konnten sich nicht auszeichnen, weshalb ein Weltklasse-Stürmer hinterher sein Fett wegbekam.

Erling Haaland (23) hatte im Premier-League-Topspiel gegen Arsenal London wenig zu melden. © Dave Thompson/AP/dpa

Super-Torjäger Erling Haaland (23) kam auf dem Spielfeld nicht zur Geltung und musste sich deshalb von Roy Keane (52), früher selbst Weltklasse-Spieler, mittlerweile TV-Experte bei Sky Sports, einiges anhören.

"Das Niveau seines Spiels ist so armselig. Nicht nur heute", lästerte der Ex-Profi von Manchester United über den aktuellen Angreifer von Lokalrivale City.

Der Ire fand jedoch auch ein paar lobende Worte, nur um gleich die nächste Spitze in Richtung Haaland zu schicken.

"Vor dem Tor ist er der Beste der Welt", sagte Keane, "aber sein allgemeines Spiel ist für solch einen Spieler armselig", erkannte der 52-Jährige jede Menge Steigerungspotenzial.

Zudem sagte er über den Angreifer mit der Top-Quote (18 Tore in 24 Ligaspielen, 6 Tore in 7 Champions-League-Spielen), dass er einem "Spieler aus der League Two" - der englischen vierten Liga - ähnele.