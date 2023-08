Ex-Real-Star in Tränen: Nach diesem Foul ist das Bein sofort durch

Das Bein bog sich in einem bösem Winkel durch. Die Vermutung: Beinbruch! In einem Twitter-Clip ist die schreckliche Szene zu sehen. Seid gewarnt, die Szene ist wirklich sehr, sehr hart.

Beim Stand von 1:0 für Argentinos trat Marcelo in der 58. Spielminute in einem Zweikampf auf das Bein seines Gegenspielers, Luciano Sánchez (29).

Im "Estadio Diego Armando Maradona" in Buenos Aires (Argentinien) trafen am Dienstagabend die Argentinos Juniors auf Fluminense Rio de Janeiro aus Brasilien.

Der 29-jährige Unglücksrabe Sánchez wurde mit einer Trage vom Platz getragen und sofort in ein Krankenhaus gebracht.

Der 35-Jährige war in Tränen aufgelöst, weil er es selbst nicht fassen konnte, welches Leid er Sánchez zugefügt hatte.

"Heute musste ich einen sehr schwierigen Moment auf dem Platz durchleben. Ich habe versehentlich einen Kollegen verletzt. Ich wünsche Ihnen die bestmögliche Genesung, Luciano Sánchez. Alle Kraft der Welt", schrieb der fünffache Champions-League-Sieger.

Der Innenverteidiger lässt seine Karriere in dem Klub ausklingen, wo sie einst begann. Vor seinem Wechsel zu Real Madrid im Jahr 2007 spielte der Star für Fluminense in Rio. Danach folgten 15 erfolgreiche Jahre bei den Königlichen in Madrid.

Nach zwei glücklosen Jahren bei Olympiakos Piräus (Griechenland) folgte der Weg zurück in die brasilianische Heimat.

Erstmeldung am 2. August, 13.51 Uhr, aktualisiert um 15.28 Uhr.