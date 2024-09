Ex-Zweitliga-Profi ins Bein geschossen! OP nach Bluttat

In der türkischen Millionenmetropole Istanbul ist Serhat Akın (43) durch einen Schuss verletzt worden. © Etienne ANSOTTE / BELGA / AFP

Nach übereinstimmenden Medienberichten habe sich die Tat am späten Donnerstagabend (Ortszeit) im Nordern der türkischen Millionenmetropole Istanbul ereignet.

Demnach sei der gebürtige Deutsche beim Verlassen eines TV-Studios im Stadtteil Beykoz von zwei maskierten Angreifern auf einem Motorrad angegriffen worden.

Dabei bohrte sich eine Kugel in den Fuß des 16-fachen türkischen Nationalspielers. Ein von ihm selbst veröffentlichtes Bild auf Social Media zeigt die Schusswunde. "Sie haben mir in den Fuß geschossen, das letzte Wort ist Fenerbahce", heißt es zudem in der Instagram-Story.

Aufgrund der Schwere der Verletzung wird sich Akın in Kürze einer Operation unterziehen müssen, verriet sein ehemaliger Mannschaftskollege Tuncay Şanlı (42) nach Angaben der Nachrichtenpalttform gdh digital. "Er ist nicht in einem ernsten Zustand, aber er hat schlechte Laune", so der 42-Jährige.

Bislang ist noch völlig unklar, wer hinter der Tat stecken könnte - ebenso wenig über das Motiv der Gesuchten.