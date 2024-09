Fans feiern Neuzugang wie eine Gottheit und legen Vereinswebsite lahm!

São Paulo - Erdbebenwarnung in Brasilien am Montagabend! Der Transfer eines internationalen Topstars lässt bei einem Traditionsverein alle Dämme brechen.

Der Hype, den Depays Verpflichtung auslöste, lässt sich in Zahlen fassen: Die Mitteilung des Wechsels wollten so viele Anhänger lesen, dass die Website von Corinthians lahmgelegt wurde.

Als hätten sie gerade die Meisterschaft gewonnen: Fans von Corinthians waren angesichts dieser Neuigkeit am Montag außer Rand und Band:

Deutschland-Schreck: Memphis Depay (Nr. 10) überwindet Keeper Manuel Neuer 2018. Beim Wiedersehen heute Abend fehlt er im Niederlande-Kader. © Ina Fassbender/dpa

Von den früheren glorreichen Zeiten ist Corinthians im Jahr 2024 ganz weit entfernt: Nach 25 von 38 absolvierten Spielen rangiert der Meister von 2017 auf einem Abstiegsplatz.

Speziell offensiv hakt es: erst 22 erbärmliche Törchen stehen zu Buche, weniger als eins pro Spiel!

Doch dies soll sich jetzt mit Depay ändern, der in seiner Karriere schon in sechs Saisons zweistellig traf. In Europas Topligen wohlgemerkt.

Den Wechsel fernab des europäischen Spitzenfußballs lässt sich der Stürmer-Gott teuer vergüten: Gemunkelt wird über ein Monatsgehalt von bis zu einer Million Euro. Der Vertrag läuft bis Dezember 2026.

Kurios: Das für brasilianische Verhältnisse fürstliche Salär soll zu großen Teilen ein Sponsor tragen. Es ist ein Wettanbieter namens Esporte da Sorte.

Eigenständig hätte der 1910 gegründete und heute hoch verschuldete Klub den Transfer des Retters niemals stemmen können.