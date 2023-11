Fans glauben, Fußballer jubelt mit "Heavy-Metal-Zeichen" - wahre Bedeutung rührt viele zu Tränen!

Göteborg (Schweden) - Die Fans waren sich sicher: Dieser Torjubel muss etwas mit Heavy Metal zu tun haben. Doch weit gefehlt! Per Frick (31) wollte seiner Tochter sagen, dass er sie lieb hat.

Per Frick (31) weiß, wer die wichtigsten Menschen in seinem Leben sind. © IMAGO / Bildbyran

Am 30. Oktober gewann sein Team Elfsborg auswärts das schwedische Erstligaspiel gegen IFK Göteborg mit 2:1. Eingeleitet wurde der Erfolg durch einen Treffer von Per Frick in der 32. Spielminute.

Der Schwede, der seit zehn Jahren bei Elfsborg unter Vertrag steht, jubelte mit einer äußerst markanten Geste, die an das Heavy-Metal-Zeichen erinnert.

Wer genau hinschaut, erkennt natürlich den Unterschied: Per zeigte mit seinem Daumen einen Finger zu viel!

Das Heavy-Metal-Zeichen, auch bekannt als Teufelsgruß, wird gebildet, indem der Zeigefinger und der kleine Finger ausgestreckt und die anderen Finger in die Handinnenfläche gebeugt werden.

Die dadurch entstehenden "Hörner" haben nicht nur für Metal-Liebhaber eine gemeinschaftsstiftende Bedeutung, sondern sind sogar im tibetischen Buddhismus eine heilige Geste.

Aber Per ist weder Buddhist noch Metal-Fan. Der 31-Jährige sagt damit zu seiner Tochter in Gebärdensprache: "Ich liebe dich."