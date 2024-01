300 Kilometer für 12 Minuten! Deutscher Trainer durchlebt kuriosen Regel-Zirkus

Nach einem Spielabbruch am Wochenende musste Florian Kohfeldt mit seiner KAS Eupen am Mittwoch für zwölf Minuten erneut bei RWD Molenbeek antreten.

Von Florian Mentele

Brüssel (Belgien) - Andere Länder, andere Sitten! Es war eine Regel-Farce sondergleichen, die der deutsche Coach Florian Kohfeldt (41) am Wochenende in Belgien miterleben musste. Am heutigen Mittwoch fand sie ihren strapaziösen, aber immerhin halbwegs versöhnlichen Abschluss.

Seit Juli 2023 sitzt Florian Kohfeldt (41) beim belgischen Erstligisten KAS Eupen auf der Bank. © JOHN THYS / BELGA / AFP Rund 140 Kilometer fuhr der 41-jährige Übungsleiter mit seiner KAS Eupen ins kleine Örtchen Molenbeek bei Brüssel, lediglich zwölf Minuten standen seine Kicker anschließend auf dem Rasen, bevor es wieder zurück in die Heimat ging. Bereits am Sonntag hatten der gebürtige Siegener und seine Mannen die insgesamt knapp 300 Kilometer lange Reise auf sich nehmen müssen. Das Kellerduell am Abend gegen den RWD Molenbeek verlief zunächst auch nach Plan. In der 58. Minute brachte Angreifer Renaud Emond (32) die abstiegsbedrohten Gäste in Führung, jedoch provozierten die Fans der Hausherren in der 85. Minute mit mehreren Böllerwürfen auf den Rasen einen Spielabbruch. Fußball International Klub sagt Spiele wegen Cristiano Ronaldo ab: Frustrierte Fans stürmen Hotel! Obwohl die Aktion im Netz für den Fall einer drohenden RWDM-Pleite sogar angekündigt worden war und wenigstens eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro nach sich zog, griff sportlich anschließend eine kuriose Regel der Jupiler Pro League. Die Statuten des belgischen Oberhauses sehen für derartige Situationen nämlich keinen automatischen Sieg der in Front liegenden Mannschaft, sondern eine zeitnahe Fortsetzung der Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor.

Florian Kohfeldt fordert eine Regeländerung in Belgien