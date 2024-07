Fußball-Fans gehen aufeinander los! Fünf Tote überschatten Copa-Finale

Bogotá (Kolumbien) - In Kolumbien sind nach der 0:1-Niederlage der Fußball -Nationalmannschaft gegen Argentinien im Finale der Copa América fünf Menschen bei Schlägereien getötet worden.

In Kolumbien kam es unter Fans zu Schlägereien - mit Toten. © Joaquin Sarmiento/AFP

"In den meisten Fällen waren Stichwaffen im Spiel", zitierte die Nachrichtensendung "Noticias Caracol" Nicolás Rojas, den Leiter der nationalen Polizei. Vier Tote habe es in der Hauptstadt Bogotá gegeben, einen in Ibagué, einer Stadt etwa 200 Kilometer südwestlich von Bogotá.

25 Menschen seien landesweit im Zusammenhang mit Schlägereien festgenommen worden. Weltmeister Argentinien hatte sich erneut den Copa-América-Titel geholt. Das Team um Superstar Lionel Messi (37) gewann in Miami im Finale gegen Kolumbien nach Verlängerung mit 1:0.

Das Endspiel wurde von chaotischen Zuständen begleitet. Die Partie konnte erst fast 90 Minuten später angepfiffen werden, weil Fans ohne Ticket versuchten, ins Hard Rock Stadium zu gelangen.

Die teilweise erschreckenden Bilder lösten umgehend Sicherheitsbedenken mit Blick auf die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko aus.