Mannschafts-Physio will Spieler behandeln, doch plötzlich sieht er die Rote Karte!

Kuriose Rote Karte! Physiotherapeut Joao Ferreira von Sarpsborg 08 handelte sich im Spiel gegen den SK Brann einen Platzverweis ein.

Von Florian Mentele

Sarpsborg (Norwegen) - Platzverweis statt Behandlung! Karten wegen Meckerns sind im Fußball nicht ungewöhnlich, doch das medizinische Personal legt sich für gewöhnlich nicht mit den Unparteiischen an. Ein aufmüpfiger Physiotherapeut in Norwegen hat nun am eigenen Leib erfahren, wieso das auch keine gute Idee ist.

Schiedsrichter Marius Lien (29) stellte Sarpsborg-Physio Joao Ferreira runter, noch bevor er seinen Spieler behandeln konnte. © Screenshot/X/jackkenmare_ Kurz vor Ende der Eliteserien-Partie am Samstag zwischen Sarpsborg 08 und dem SK Brann ging ein Spieler der Hausherren mit einem Krampf zu Boden und löste damit eine ziemlich kuriose Ereigniskette aus. Um sich um den leidenden Profi zu kümmern, rannte Sarpsborgs Chef-Physio Joao Ferreira nämlich auf das Feld. Die Erlaubnis von Schiedsrichter Marius Lien (29) hatte er sich dafür aber offenbar nicht eingeholt, weshalb der Referee dem Klubmitarbeiter umgehend den Gelben Karton zeigte. Damit war der Portugiese jedoch gar nicht einverstanden. Auf dem Weg zur Behandlungsstelle gestikulierte er wütend in die Richtung des 29-jährigen Spielleiters und warf ihm zudem wahrscheinlich noch ein paar nicht ganz so nette Worte an den Kopf. Fußball International Mama als "Geldeintreiberin": Mbappé-Mutter legt sich mit Scheich-Klub an! Der unnötige Ausbruch sollte sich rächen, Ferreira bei seinem verletzten Schützling gar nicht mehr ankommen. Lien ließ sich die Schimpftirade nicht gefallen, zückte die zweite Verwarnung und anschließend die Rote Karte. Ungläubig lachend wollte der Physiotherapeut sein Schicksal zunächst wohl gar nicht wahrhaben, ehe er auf den Schiri zumarschierte und von einigen Akteuren zurückgehalten werden musste.

Video der Roten Karte gegen Sarpsborg-Physio Joao Ferreira auf X

Joao Ferreira nennt Platzverweis "eine Schande"