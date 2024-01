Fußballer geht feiern und behauptet, er sei krank: England-Star hart bestraft!

Marcus Rashford (26, r.) erzählte seinem Klub, er sei nur am Mittwoch unterwegs gewesen - Videomaterial entlarvte ihn aber. © Dave Thompson/AP/dpa

Es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit für jeden Fußballprofi sein, in der Nacht vor einem wichtigen Training nicht feiern zu gehen.

Das sieht Marcus Rashford offenbar anders - wie The Athletic berichtete, besuchte der 26-Jährige einen Kumpel in Belfast und ging dort nicht nur einmal, sondern gleich zwei Nächte hintereinander in einen Club.

Die Folge seiner Partyeskapaden: Am Freitag meldete sich der Linksaußen für das Training von Manchester United krank - und das zwei Tage vor dem Pokal-Spiel bei Newport County.

Doch der englische Nationalspieler hatte die Rechnung offenbar nicht mit seiner eigenen Bekanntheit gemacht: In den Tagen darauf gelangte Videomaterial an die Öffentlichkeit, das ihn nicht nur am Mittwoch (wie er seinem Arbeitgeber erklärt hatte), sondern auch am Donnerstag, also nur wenige Stunden vor dem Training, in einem Nachtclub zeigte.

Das stieß bei dem Traditionsklub logischerweise nicht gerade auf Begeisterung.

"Er hat sich krankgemeldet, der Rest ist eine interne Angelegenheit", erklärte ManUtd-Coach Erik ten Hag (53) nach dem Sieg über Newport im Pokal am Sonntagabend, bei dem Rashford nicht spielen durfte. "Ich werde mich darum kümmern."



Und tatsächlich traf er eine harte Entscheidung: Der britischen Sun zufolge muss Rashford satte 650.000 Pfund (umgerechnet etwa 762.000 Euro) Strafe zahlen!