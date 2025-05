Fußballer pinkelt nach Jugendspiel in Kabine: Ekel-Eklat um italienischen Nationalspieler

Hier jubelt Nicolò Zaniolo (25) noch für den AS Rom. Am Montag brannten ihm in einem Jugendspiel seines Ex-Klubs die Sicherungen durch. © Paola Garbuio/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Der Skandal soll sich am Montagabend nach Abpfiff des U20-Spiels zwischen der AS Rom und dem AC Florenz (1:2) ereignet haben und macht in vielen italienischen Medien am Mittwoch Schlagzeilen.



Demnach sei der Florenz-Fußballer an jenem Abend Zuschauer gewesen und im Anschluss der Partie voller Übermut in die Kabine der unterlegenen Roma-Spieler gerannt.

Dort habe Zaniolo nach Berichten mehrerer Akteure zunächst uriniert und sei anschließend auf zwei der Jugendspieler losgegangen. Laut Mitteilung der Römer mussten diese darauf ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Pikant: Als wäre die Aktion des 19-maligen italienischen Nationalspielers nicht schon unwürdig genug, hat der Beschuldigte sogar eine langjährige Vergangenheit bei der Roma.

Zwischen 2018 und 2023 lief Zaniolo insgesamt 128-mal für die Römer auf - so häufig wie für keinen anderen Klub seiner Karriere.