Fußballstar traut seinen Augen nicht: Schiri zeigt ihm den Roten Kreis!

Brentford (Vereinigtes Königreich) - Ein Platzverweis in der neunten Minute des Spiels beim FA-Cup zwischen Brentford und Wolverhampton am Freitag ist bereits außergewöhnlich. Aber darum soll es hier nicht gehen. Bemerkenswert an diesem Platzverweis ist nämlich nicht der Zeitpunkt, sondern die Form des Kartons: Er war rund.

Schiedsrichter Tony Harrington vertraut auf das kreisrunde Rot. © IMAGO/Colorsport

Am Freitagabend kam es im englischen Pokal, dem FA-Cup, zu bemerkenswerten Szenen. Bereits in der neunten Minute wurde das Spiel durch ein Foul des Wolvers João Gomes (22) an Christian Norgaard (29) an der Mittellinie unterbrochen.



Der Brasilianer traf seinen Gegenspieler mit offener Sohle direkt am Sprunggelenk, worauf der Unparteiische Tony Harrington sofort Rot zeigte und sich auch nicht vom VAR umstimmen ließ.

Der 22-Jährige staunte aber gleich zweimal Bauklötzer! Denn natürlich war der Mittelfeldstar nicht nur mit Rot alles andere als einverstanden, sondern er guckte durchaus überrascht, wie der Schiri ihm die bittere Nachricht präsentierte: Kreisrund!

Auf X (ehemals Twitter) gingen Bilder viral, die das verdutzte Gesicht Gomes’ zeigten. Am Ende trennten sich die Klubs übrigens 1:1 Unentschieden.