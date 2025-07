Gänsehaut bei Liverpool-Test: Rückkehr auf den Platz wird zur Gedenkfeier für Diogo Jota (†28)

Preston (England) - Es war wohl eines der emotionalsten Testspiele überhaupt: Zum ersten Mal seit dem tragischen Unfalltod von Diogo Jota (†28) betraten die Spieler des FC Liverpool den Rasen. Um Fußball ging es am Sonntagnachmittag jedoch überhaupt nicht.

Das Stadion war prall gefüllt mit Erinnerungen an Diogo Jota (†28). © Martin Rickett/PA Wire/dpa

Stattdessen begann das Testspiel gegen den Zweitligisten Preston North End mit einer Gedenkfeier für den verstorbenen Liverpool-Star und dessen Bruder André Silva (†25).

Viele der rund 19.000 Zuschauern waren in Jota-Trikots gekommen, aus voller Kehle sangen auch die Heim-Fans vor dem Anpfiff die Liverpool-Hymne "You'll Never Walk Alone" mit.

Während des Lieds legte Preston-Kapitän Ben Whiteman (29) einen Blumenkranz vor den Gästefans nieder, ein Zeichen dafür, dass beide Klubs in der Trauer vereint sind. Auf den Stadionleinwänden liefen Bilder als Hommage an die Brüder, beide Teams trugen Trauerflor.

In der 20. Minute stand dann das ganze Stadion, um den berühmten "Diogo-Jota-Song" anzustimmen - in Erinnerung an seine Nummer 20, die Liverpool nie wieder vergeben wird.