Ex-Bundesliga-Stürmer verrät: So hoch ist das Niveau in Singapur

Lennart Thy (33) trumpfte bereits in Holland groß auf und schoss sein Team mit 23 Toren vor zwei Jahren zum Aufstieg. In Singapur traf er vergangene Saison sogar 28-mal und holte mit den Lion City Sailors das Double. © IMAGO / ANP

Nach mehreren Jahren in den Niederlanden und einem halbjährigen Abstecher in die Türkei kickt Thy mittlerweile in Singapur für die Lion City Sailors, mit denen in er in der vergangenen Saison direkt das Double aus Meisterschaft und Pokal holte. Er selbst steuerte dazu 28 Tore in 26 Partien bei, was ihn zum erfolgreichsten deutschen Torschützen der Saison 2024/25 machte.

Eine ähnliche Quote hatte der 33-Jährige schon einmal in der Saison 2022/23, als er Zwolle mit 23 Toren in 36 Spielen zum Aufstieg geschossen hatte. Das Niveau war damals aber ein ganz anderes. "Schwierig einzuordnen", gestand er am Telefon, als TAG24 in während seines Deutschland-Urlaubes in der Sommerpause erreichte.

"Es gibt ein, zwei gute Mannschaften, aber das Niveau ist breit gestreut", gab er zu. Dass keine Mannschaft absteigen kann, täte das Übrige. "Daher kommen auch hohe Ergebnisse zustande, weil einzelne Spieler auf sich aufmerksam machen wollen", erklärte der Angreifer. "Das war in der zweiten Liga in Holland auch so. Verloren hast du ja schon, dann ist es egal, ob es 6:4 oder 8:5 ausgeht."

Vor allem taktisch sei es auch ein großer Unterschied zu seinen vorherigen Stationen. "Vielleicht liegt es auch am Wetter", sprach Thy über die klimatischen Bedingungen im asiatischen Inselstaat. "Der läuferische Einsatz nimmt am Ende ab." Genau dann habe sich sein Team immer schwergetan, wenn der Gegner sich hinten reingestellt habe und nicht mehr, wie am Anfang vielleicht noch, mitgespielt habe. "Da mussten wir Lösungen finden."