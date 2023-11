Glatt Rot in der zehnten Minute! Manager und Klub-Direktor stürmen VAR-Raum

Porto Alegre (Brasilien) - Brasilien ist fußballverrückt. Das ist bekannt. Aber was sich beim Spiel zwischen Corinthians São Paulo und Grêmio am Sonntag abspielte, ist ein neues Level.

Corinthians' Sportdirektor Alessandro Mori Nunes (44) war außer sich! Der filmende Journalist störte ihn ebenfalls. © Screenshot/X/SportsCenterBR

Das Spiel der brasilianischen Serie A wurde schnell sehr lebendig. Denn nach nur zehn Minuten foulte Corinthians’ Bruno Méndez (24) seinen Gegenspieler doch recht ruppig.

Der Uruguayer ging mit gestrecktem Bein und offener Sohle in den Gegenspieler und verfehlte den Ball deutlich. Der Schiri Rodrigo José Pereira de Lima (36) gab zunächst nur Gelb, ließ sich aber von seinen Assistenten über Funk überreden, doch nochmal genauer hinzuschauen.

Also ging er die mittlerweile in fast jedem Fußballspiel üblichen Meter zum Bildschirm am Spielfeldrand und schaute sich die Szene an. Danach revidierte der 36-Jährige seine Meinung: Rot! Sehr hart, aber vertretbar.

Dann eskalierte die Situation! Allerdings nicht auf dem Platz, sondern auf der Tribüne.

Denn Corinthians’ Sportdirektor Alessandro Mori Nunes (44) und Präsident Duilio Monteiro Alves (48) sowie weitere Vereinsmitarbeiter stürmten die Stadion-Katakomben!

Das Ziel: der Raum, in dem der VAR sitzt. Die Szene wurde von einem Journalisten gefilmt und auf X (ehemals Twitter) geteilt.