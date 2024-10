Nationalspieler stirbt, doch UEFA lehnt Spielverschiebung ab: Dann wird es emotional

London (England) - Der Schock saß bei beiden Mannschaften tief: George Baldock (†31), in England geboren und griechischer Nationalspieler, wurde am Mittwochabend tot in seinem Pool aufgefunden. Am Donnerstag mussten dann seine beiden Länder gegeneinander in der Nations League antreten, doch der Fußball rückte in den Hintergrund.