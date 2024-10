Tot im Pool gefunden: Große Trauer um griechischen Nationalspieler (†31)!

Dem öffentlich-rechtlichen Sender ERT zufolge könnte es sich um einen Herzstillstand gehandelt haben, es gab keine Spuren von Verletzungen an seinem Körper. Neben dem Pool wurde laut Kathimerini eine Flasche mit Alkohol gefunden.

Wie lokale Medien berichteten, wurde die Polizei am gestrigen Mittwochabend gegen 22.30 Uhr zum Haus des Rechtsverteidigers gerufen.

Am vergangenen Sonntag stand George Baldock (†31) noch für seinen Klub Panathinaikos Athen auf dem Feld. © Eurokinissi / AFP

Baldock wurde in England geboren und verbrachte auch den Großteil seiner Karriere dort. Der Rechtsverteidiger war viele Jahre lang Stammspieler bei der englischen Fahrstuhlmannschaft Sheffield United, bevor er in diesem Sommer erstmals in seiner Laufbahn nach Griechenland wechselte, dem Heimatland seines Großvaters.

Seither spielte er bei Panathinaikos Athen, war auch am vergangenen Wochenende gegen Olympiakos noch im Einsatz.

2022 entschied er sich für die griechische Nationalmannschaft, für die er seither zwölfmal auflief, zuletzt im März dieses Jahres, als die Hellenen in den Play-offs für die EM 2024 im Elfmeterschießen scheiterten.

Ausgerechnet am heutigen Donnerstagabend spielt die griechische Auswahl in der Nations League gegen Baldocks zweite Heimat England - entsprechend groß ist die Trauer auf beiden Seiten.

"Es gibt keine Worte, um den menschlichen Schmerz zu beschreiben, den die Nachricht vom unerwarteten Verlust eines jungen Mannes aus unseren Reihen verursacht. In diesem Moment ist Stille angesagt. Beileid an seine Familie. Das Beileid seiner zweiten Familie. Auf Wiedersehen ...", schrieben die Griechen auf ihrer Homepage.

Auch die Engländer kondolierten: "George stand vielen unserer Spieler nahe und vertrat Griechenland - unseren Gegner am Donnerstagabend.Wir denken in dieser schweren Zeit an Georges Familie, seine Freunde und seine Mannschaftskameraden im Verein und im Land."